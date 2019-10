Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen gelungenen Auftakt in die neue Handelswoche hingelegt. Zeitweise rutschte der DAX zwar unter die Marke von 12.000 Punkten. Am Ende lag er aber bei 12.097 Zählern. Das ist ein Plus von 0,7 Prozent bzw. 85 Punkten. Die Marktidee ist diesmal Netflix.