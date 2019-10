Nach den massiven Wertverlusten der türkischen Lira im vergangenen Jahr auf ein Verhältnis von 8,0471 Lira zu einem Euro hat sich die Lage bei diesem Paar kurzzeitig wieder entspannt. Dank der Intervention der türkischen Notenbank konnte zwar eine Stabilisierung herbeigeführt werden, die Volatilität bleibt aber vergleichsweise weiter hoch. Jüngst hat aber US-Präsident Donald Trump wieder die Keule herausgeholt und mit einer völligen Zerstörung der türkischen Wirtschaft gedroht. "Wenn die Türkei irgendetwas tut, was ich in meiner großen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen", so Trump am Montag auf Twitter. Gründe könnten im Rückzug der US-Armee aus diesem Gebiet liegen und einige entflohene IS-Kämpfer.

Lira lässt kräftig Federn

Die Reaktion ließ natürlich nicht lange auf sich warten, die türkische Lira verlor alleine im gestrigen Handel gut 2,5 Prozent an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...