BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 263 (265) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT MICHELIN AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 115 (125) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 7500 (7700) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT VALEO AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 35 (25) EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR ING AUF 13,50 (14,00) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 730 (810) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 8,65 (7,65) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SHELL B AUF 3200 (3600) PENCE - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 560 (600) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 1606 (1627) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 225 (209) PENCE - 'OVERWEIGHT'SOCGEN HEBT THALES AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 120 (123) EUR ...Den vollständigen Artikel lesen ...