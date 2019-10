Wayfair - E-commerce Player im Abschwungmodus, 20 % möglich bis zum nächsten Support!

Shortsetup

Symbol:ISIN: US94419L1017Wayfair ist ein amerikanischer E-commerce Player aus Boston, Massachusetts. Gegründet wurde der Konzern 2002 und begann ursprünglich mit dem Online-Vertrieb von Möbeln, hat inzwischen das Sortiment jedoch auf über 14 Millionen Artikel aus den Bereichen Haushaltswaren, Deko, Möbel und Saisonsartikel ausgeweitet. Obwohl das Unternehmen durchwegs positive Zahlen in den letzten Quartalen lieferte, konnte die Aktie davon nicht profitieren und musste seit dem Jahreshoch im März einen Abschlag von mehr als 40 % hinnehmen. Zuletzt wurde nun sogar die Unterstützung bei 107,59 USD gebrochen, sämtliche relevante gleitende Durschnitte zeigen nach unten und die Anleger zeigen kein Interesse den Wert zu kaufen . Weiters konnte die Aktie nicht wirklich von der letzten Erholung des Gesamtmarktes profitieren, einzig ein kleiner Pullback zur ehemaligen Unterstützung, welche jetzt als Widerstand fungiert, erfolgte.Wayfair zeigt keine Anzeichen einer Rückkehr der Käufer, jede Chance den Wert zu verkaufen wird genutzt. Die aktuelle Minikorrektur führte genau bis zur ehemaligen Unterstützung, der EMA hat befindet sich ebenfalls in diesem Bereich und wirkt hier als Widerstand. Kehrt Schwäche in den Gesamtmarkt zurück ist Wayfair einer meiner Short-Favoriten!Ein schönes Shortsetup ergibt sich beim Bruch des Tagestiefs vom 03.10. bei 100,28 USD. Kann dieses Tief mit Momentum genommen werden sehen ich erst wieder im Bereich von 84 USD deutlich Support. Mit einem Stopp Loss über dem Widerstand und über dem EMA 9 im Bereich von 109,50 USD sollten Anleger eine gute Chance auf Kursgewinne haben.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in W