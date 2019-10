Die amerikanische Notenbank wird zum wichtigen Akteur im Präsidentschaftswahlkampf. Weitere Zinssenkungen könnten die Wirtschaft stabilisieren - und Donald Trumps Chancen auf eine zweite Amtszeit erhöhen.

Barry Eichengreen ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of California in Berkeley. William Dudley hat sich in ein Wespennest gesetzt: Vor Kurzem rief der ehemalige Präsident der New Yorker Federal Reserve Bank die amerikanische Notenbank auf, den Einfluss ihrer Politik auf die Präsidentschaftswahlen 2020 zu beachten. Damit rückte er den Amerikanern nachdrücklich ins Bewusstsein, dass Maßnahmen der Fed die Regierungspolitik und den Kurs der Vereinigten Staaten maßgeblich beeinflussen können.

Dudleys Logik ist einfach: Senkt die Fed als Antwort auf Donald Trumps disruptive Handelspolitik die Zinsen, könnte dies den Präsidenten ermutigen, seine bisherige Politik fortzuführen. Trump glaubt, der Handelskrieg zwischen den USA und China müsse bis zum bitteren Ende weitergehen. Aber er hat auch erkannt, dass der Aktienmarkt auf seine geplanten Zölle negativ reagiert, dass die Unsicherheit beim Handel das Wachstum schwächt und dass dies die Chancen für seine Wiederwahl verringert. Wenn die Fed nun ihre Politik weiter lockert und damit das Risiko verringert, dass die Unsicherheit die Investitionen und das Wachstum schwächt, ist zu befürchten, dass Trump seine Handelsangriffe gegen China noch verstärkt. Wie Dudley es ausdrückt, sollte die Fed "völlig klar machen, dass Trump für die Folgen seiner Handlungen selbst verantwortlich ist".

Die Frage ist aber, was es bedeutet, dies "völlig klar" zu machen. So könnten die Beamten der Federal Reserve beispielsweise erklären, dass sie aufgrund der Handlungen des Präsidenten gezwungen sind, die Zinsen zu senken, um ihr duales Mandat zu erfüllen, also für stabile Inflationsraten und maximale Beschäftigung zu sorgen. Und sie könnten vor den Kollateralschäden niedriger Zinsen warnen: dem Schaden ...

