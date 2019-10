Zielgesellschaft: Nordex SE; Bieter: Acciona S.A. WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich. Acciona S.A. Madrid, Spanien Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Bieterin: Acciona S.A. Avenida de Europa 18 28108 Alcobendas (Madrid) Spanien eingetragen im Handelsregister Madrid unter CIF Nummer A-08001851 Zielgesellschaft: Nordex SE Langenhorner Chaussee 600 22419 Hamburg Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Rostock unter HRB 11500 ISIN: DE000A0D6554 (WKN: A0D655) Die Acciona S.A. hat am 8. Oktober 2019 entschieden, sämtlichen Aktionären der Nordex SE mit Sitz in Rostock, Deutschland, im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Nordex SE mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die 'Nordex-Aktien') zu erwerben gegen Zahlung einer Geldleistung je Nordex-Aktie in Höhe des gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurses der Nordex-Aktie während der letzten drei Monate vor Veröffentlichung dieser Angebotsentscheidung, den wir bei EUR 10,32 erwarten (das 'Übernahmeangebot'). Das Übernahmeangebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen ergehen. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot und weitere Informationen zu dem Übernahmeangebot werden im Internet unter https://www.acciona.com veröffentlicht. Wichtige Information: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Nordex SE. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Nordex SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Madrid, den 8. Oktober 2019 Acciona S.A. Ende der WpÜG-Meldung 08.10.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,Stuttgart, Tradegate Exchange ISIN ES0125220311 DE000A0D6554 AXC0063 2019-10-08/08:54