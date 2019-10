Erneute Hoffnungen auf erfolgreiche Handelsgespräche zwischen den USA und China als Kurstreiber.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die chinesischen Festlandbörsen haben am Dienstag nach einer einwöchigen, feierstagsbedingten Handelspause Gewinne verbucht. Auch in Hongkong ging es nach einem verlängerten Wochenende aufwärts - genauso wie fast überall an den Aktienmärkten Asiens. Angetrieben wurden die Börsen von erneuten Hoffnungen auf erfolgreiche Handelsgespräche zwischen den USA und...

Den vollständigen Artikel lesen ...