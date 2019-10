FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche setzt der DAX-Future seine Erholung der kleinen Schritte am Dienstag im Verlauf fort. Charttechnisch hat er zunächst Platz bis in den Bereich bei 12.200 Zählern. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 49 auf 12.116 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.141 und das Tagestief bei 12.073 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 7.089 Kontrakte.

October 08, 2019 03:01 ET (07:01 GMT)

