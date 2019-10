Ein aktueller Trend in der Praxis: Zunehmend individualisierte Produkte, möglichst sofort lieferbar und natürlich in höchster Qualität. Darauf muss sich nicht nur die Massenfertigung mit einer neuen Form der Produktion umstellen, auch die Qualitätssicherung ist gefordert.

Kübler Essig Maschinenbau bietet Lösungen für eine optimierte Fertigung, um die Qualität der Erzeugnisse unmittelbar im Fertigungsprozess überwachen und dokumentieren zu können. Das Unternehmen mit Sitz in Ebhausen im Landkreis Calw sieht sich als Technologiepartner zum Neugestalten und Optimieren von Fertigungsprozessen. So entstehen in dem mittelständischen Betrieb Ideen für die mechanische und elektrotechnische Konstruktion, für die Automation und eben: für die Integration von Mess- und Prüfeinrichtungen.

Dass Unternehmen zunehmend Bedarf am Vernetzen von Automatisierung und Datentechnik haben, das sieht Joachim Kübler, Geschäftsführer von Kübler Essig: "Dabei hat eine lückenlose Dokumentation sowie das Visualisieren von Produktionsdaten eine immense Bedeutung." Unter dieser Prämisse entstand auch ein Messtisch, mit dem sich die Schichtdicke der Lackierung von Aluminiumfelgen berührungslos und Roboter-unterstützt überwachen lässt.

Mit dem Einbinden der berührungslosen automatisierten Schichtdickenmessung unmittelbar in den Produktionsprozess sparte das Unternehmen Kosten bei Material und Personal zur Qualitätssicherung ein und erreichte eine höhere Produktivität durch weniger Ausschuss. Kübler bilanziert: "Vor allem aber stellen wir den Anwendern mit der Roboter-Messapplikation transparent aufbereitete Messdaten zur Verfügung und ermöglichen eine lückenlose Dokumentation."

Thermische Schichtprüfung ermöglicht berührungsloses Messen

Kern des Messtisches ...

