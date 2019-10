BERLIN (Dow Jones)--Für den Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, steht die SPD vor dem Untergang. "Die SPD ist in der Auflösung begriffen. Ein neuer Vorsitzender wird das nicht ändern", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Partei habe seit 1998 rund 13 Millionen Wähler verloren, komme bei der Ursachenforschung aber nicht voran. "Sie sollte darüber nachdenken, wie es so weit kommen konnte."

Kritisch sah er den Mitgliederentscheid um den SPD-Vorsitz: "Die aufwendige Mitgliederbefragung führt dazu, dass sich die SPD nur mit sich selbst beschäftigt." Den Bürgern sei es egal, ob der Vorsitzende per Mitgliederentscheid oder auf einem Parteitag gewählt werde. "Sie wollen einfach nur einen Vorsitzenden, der wählbar ist", sagte Güllner. Dem Duo Olaf Scholz/Klara Geywitz rechnete er dabei die besten Chancen zu. Scholz habe "einen Bonus, weil er als Finanzminister und Vizekanzler prominent ist".

Für den SPD-Vorsitz kandidieren noch sechs weitere Duos. Nach der letzten Regionalkonferenz am 12. Oktober in München ist ein Mitgliederentscheid geplant, dessen Ergebnis am 26. Oktober vorgestellt werden soll. Hat kein Tandem mehr als 50 Prozent der Stimmen, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten. Formell wählt der SPD-Parteitag, der am 6. Dezember beginnt, die neue Spitze. Er soll auch über die Weiterführung der großen Koalition entscheiden.

Der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans, der auch Kandidat für den SPD-Bundesvorsitz ist, sprach sich unterdessen für eine Testphase für die Koalition aus, um zu zeigen, ob sie den großen Aufgaben der Zeit gewachsen sei. "Die Aussage von Karl Lauterbach, unbedingt aus der Groko raus zu wollen, ist mir zu eindimensional und selbstzweckbestimmt", sagte er der Rheinischen Post. Das Ende der Koalition sei eine Notwendigkeit, wenn die Union bei wichtigen Entscheidungen weiter auf der Bremse für sozial gerechten und ökologischen Fortschritt stehe.

