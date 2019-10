Köln (ots) - Das digitale Gewinnspiel "Würfel-Wahnsinn" des irischen Spielwarenhändlers Smyths Toys Superstores geht nach dem unglaublichen Erfolg im Frühjahr dieses Jahres in die nächste Runde. Zum Auftakt in die Weihnachts-Saison und zur Einstimmung auf den brandneuen, 300-Seiten starken Spielzeug-Katalog macht der Spielwarenhändler seine Marke erneut mit einem riesigen Gewinnspiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. Das digitale Würfel-Wahnsinn-Gewinnspiel lädt alle Spielfreunde in der Zeit vom 4.10. bis zum 21.11.2019 dazu ein, jeden Tag tolle Gewinne zu erwürfeln.



Der Spielwarenhändler Smyths Toys zieht seine Kunden seit dem 4. Oktober mit dem digitalen "Würfel-Wahnsinn"-Gewinnspiel wieder in seinen Bann. Bei dem Smartphone Gewinnspiel haben die Teilnehmer jeden Tag aufs Neue die Chance auf fantastische Gewinne.



Wie das funktioniert verrät uns Sandra Richter, Team Lead CRM, PR und Eventmarketing bei Smyths Toys in der DACH-Region: "Um am Gewinnspiel, in Form eines aufregenden Brettspiels teilzunehmen, tippen Teilnehmer auf ihrem Smartphone einfach je nach Land in dem die Mobilfunknummer gültig ist entweder wuerfelwahnsinn.smythstoys.de, wuerfelwahnsinn.smythstoys.at, oder würfelwahnsinn.smythstoys.ch ist in die Adresszeile ihres Browsers ein oder scannen den passenden QR-Code und schon kann der Spielspaß losgehen! Durch Schütteln des Smartphones bzw. tippen auf den virtuellen Würfelbecher bringt man die inszenierten Würfel ins Rollen. Mit jedem Wurf zieht die Spielfigur in Gestalt des charmanten Smyths Toys Maskottchens "Oskar" auf dem Spielfeld entsprechend viele Felder voran. Landet der Teilnehmer mit etwas Glück beim dritten und letzten Wurf auf einem Gewinnfeld, so ergattert der Spieler den darauf abgebildeten Preis.



Und was kann man gewinnen? - "Auch dieses Mal gibt es wieder viele tausende attraktive Preise. Neben Smyths Toys Geschenkkarten und Rabattgutscheinen gibt es zahlreiche Artikel begehrter Marken, wie LEGO, Playmobil und vielen anderen bekannten Herstellern zu gewinnen!", ergänzt Sandra Richter freudig. Bei einem Gewinn erhält man ganz einfach einen Gewinn-Code per SMS auf sein Smartphone gesendet. Innerhalb von 7 Tagen hat man dann die Möglichkeit, seinen Gewinn durch Vorzeigen des entsprechenden Barcodes auf dem Smartphone, in einem der 94 Smyths Toys Superstores im jeweiligen Land einzulösen.



Spielerisch die neusten Spielzeug-Trends entdecken macht mit dem Würfel-Wahnsinn-Gewinnspiel von Smyths Toys besonders viel Spaß. Es ist spannend jeden Tag aufs Neue die Würfel für sich spielen zu lassen und die Chance auf viele tolle Gewinne zu haben. Also lassen auch Sie sich vom Würfel-Wahnsinn anstecken und spielen Sie mit beim digitalen Gewinnspiel von Smyths Toys Superstores.



Über Smyths Toys



Das vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächertem Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com



