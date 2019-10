FCR Immobilien AG erwirbt vollvermietetes Gewerbeportfolio DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien FCR Immobilien AG erwirbt vollvermietetes Gewerbeportfolio 08.10.2019 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FCR Immobilien AG erwirbt vollvermietetes Gewerbeportfolio - Portfolio mit drei Gewerbeobjekten (Großhandelsfachmärkte sowie Büro- und Geschäftsgebäude) in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz - Objekte verfügen über eine Gesamtfläche von rd. 7.200 m² - Jährliche Mieteinnahmen von über 750 Tsd. Euro - Ankaufs-Pipeline für weiteres Wachstum weiterhin sehr gut gefüllt München, 08.10.2019: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN: DE000A1YC913) baut ihren Immobilienbestand um ein attraktives Gewerbeportfolio weiter aus. Das Portfolio besteht aus zwei Großhandelsfachmärkten in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) und Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) sowie einem Büro- und Geschäftsgebäude in Hagen (Nordrhein-Westfalen). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die bereits vollvermietete Gesamtfläche der drei Objekte beläuft sich auf rd. 7.200 m², die Grundstücksfläche auf rd. 22.000 m². Durch den Erwerb generiert FCR jährliche Mieteinnahmen in Höhe von über 750 Tsd. Euro. Der WAULT beträgt 5,4 Jahre. Objekt Ort (Bundesland) Bau- Grund- Vermietbare jahr stück Fläche Großhandelsfach- Duisburg 2009 rd. rd. 2.200 m² markt (Nordrhein-Westfalen) 7.500 m² Großhandelsfach- Kaiserslautern 2009 rd. rd. 2.350 m² markt (Rheinland-Pfalz) 8.800 m² Büro-/ Hagen 2008 rd. rd. 2.600 m² Geschäftsgebäude (Nordrhein-Westfalen) 5.600 m² Ankermieter der beiden Großhandelsfachmärkte in Duisburg und Kaiserslautern ist die WM SE, einer der größten Fahrzeugteil-Händler Europas, der an 250 Standorten in 7 Ländern vertreten ist. Das Büro- und Geschäftsgebäude in Hagen dient als Firmenzentrale für die Heraeus Electro-Nite, ein seit 50 Jahren weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Messtechnik. Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Mit Erwerb dieses äußerst attraktiven Gewerbeportfolios haben wir in 2019 bereits Objekte mit einem Volumen von mehr als 50 Mio. Euro angekauft und unseren Immobilienbestand kontinuierlich ausgebaut. Unsere Ankaufs-Pipeline ist auch für das weitere Wachstum weiterhin sehr gut gefüllt. Aktuell befinden sich 15 Objekte mit einem Gesamtvolumen von rd. 70 Mio. Euro im Ankaufsprozess." Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 70 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf über 17 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de Twitter: @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Pressekontakt edicto GmbH Dr. Sönke Knop Telefon +49 69 9055 05 51 E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management FCR Immobilien AG Bavariaring 24 D-80336 München www.fcr-immobilien.de Telefon +49 89 413 2496 11 Fax +49 89 413 2496 99 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München 08.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: FCR Immobilien AG Bavariaring 24 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 413 2496 00 Fax: +49 89 413 2496 99 E-Mail: info@fcr-immobilien.de Internet: www.fcr-immobilien.de ISIN: DE000A1YC913, DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64 WKN: A1YC91, A2BPUC, A2G9G6 Indizes: Scale Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 886803 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 886803 08.10.2019 ISIN DE000A1YC913 DE000A2BPUC4 DE000A2G9G64 AXC0087 2019-10-08/10:31