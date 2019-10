Bei aktuellen Fahrzeugen mit umfangreichen Infotainment-Optionen sowie Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) oder Batteriesystemen, die die Elektrifizierung des Antriebsstrangs ermöglichen, gibt es zahlreiche automobile Anwendungsmöglichkeiten für Thermal Interface Materials (TIMs). Das Wärmemanagement ist für die einwandfreie Funktion all dieser Systeme unerlässlich - sei es zur Vermeidung einer Überhitzung der Batterie, zum Schutz vor Kamerafehlfunktionen oder zum Komfort in der Kabine. Neben dem Lambdawert gilt es bei der Auswahl des richtigen TIMs auch Grenzflächenbeständigkeit, Benetzungseigenschaften, Haftfähigkeit, Nacharbeit und Zuverlässigkeit sowie Basischemie mit in die Analyse einzubeziehen.

Thermal Interface Material: Funktion und Form

Die von einer elektronischen Komponente erzeugte Wärme kann die Zuverlässigkeit und Leistung eines Systems beeinträchtigen. Um sich vor dieser Möglichkeit zu schützen, nutzen Elektronikentwickler und Systemingenieure TIMs, die die Wärme effektiv übertragen, indem sie das wärmeerzeugende Gerät mit einem Kühlkörper verbinden. Der Wirkungsgrad dieser Wärmeübertragung bestimmt den Einfluss auf die Lebensdauer des Bauteils oder Systems. Sowohl das Bauteil als auch der Kühlkörper weisen Oberflächenstrukturen und Rauheitseigenschaften auf, die mikroskopische Abweichungen und unebene Ebenen auf jeder Seite aufweisen. Die Minimierung der Hohlräume oder Lufteinschlüsse durch Befüllen mit wärmeleitfähigem Material senkt den Wärmewiderstand und ermöglicht eine effizientere Wärmeabfuhr (Bild 1).

Das Erreichen der Ziele des Wärmemanagements lässt sich mit einer Vielzahl von TIMs verschiedener Formate, einschließlich Pads, Folien, Klebstoffen, Fetten und Gelen, erreichen (Bild 2a und 2b). Für jede spezifische Anwendung sollten die Toleranzen zwischen den beiden Oberflächen Berücksichtigung finden, um das Material auszuwählen, das diese Toleranzen am besten ausgleicht. Zwei relativ flache Oberflächen, zum Beispiel eine Leiterplatte (PCB) und ein Automobilgehäuse, können eine Oberflächentoleranz von +/- 0,1 mm aufweisen, wobei in diesem Fall ein dünnes TIM-Pad die geeignete Wahl wäre. Andererseits ist eine größere Toleranz von beispielsweise 0,1 mm bis 3,0 mm eine recht dramatische Abweichung und würde wahrscheinlich einen flüssigen TIM erfordern, um diesen Unterschied angemessen zu managen.

Auswahl des richtigen Materials

Die genaue Betrachtung der Anwendungsanforderungen ist die Grundlage für die Materialauswahl im Bereich des Wärmemanagements. Es sind drei Kern-TIM-Merkmale zu berücksichtigen, nämlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...