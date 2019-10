Mit eBill, einem neuen Full-Service für Customer-Engagement-Prozesse, möchte Avaloq Outline zusammen mit SIX die Digitalisierung der Rechnungsstellung vorantreiben.Zürich - Der Output-Management-Spezialist Avaloq Outline ist neuer eBill-Provider für SIX Banking Services. Mit eBill, einem neuen Full-Service für Customer-Engagement-Prozesse, möchte Avaloq Outline zusammen mit SIX die Digitalisierung der Rechnungsstellung vorantreiben. Avaloq Outline AG, ein Tochterunternehmen der Avaloq Gruppe, bietet Kunden umfassende Customer Communication Management...

Den vollständigen Artikel lesen ...