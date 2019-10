Hamburg (ots) - Wenn es Zeit für die Urlaubsplanung wird, verfolgen viele Urlauber täglich, wie sich die Flugpreise entwickeln. Das Online-Reiseportal Opodo hat anhand der Buchungsdaten zwischen Juli 2018 und Juni 2019 ermittelt, zu welchen Zeitpunkten sich die Flugbuchungen am meisten lohnen - und in welchen Monaten welche Reiseziele besonders vorteilhaft zu buchen sind.



Flugbuchungen innerhalb Deutschland und Kontinentaleuropa sind im Dezember am günstigsten



Werden die weiteren Parameter wie das Reiseziel nicht berücksichtigt, so lässt sich ableiten, dass Flugbuchungen im achten Monat des Jahres für Reisende am günstigsten sind. Ein Durchschnittspreis von 261 Euro ist im Monat August für die Flüge zu entrichten. Anders sieht es aus, wenn Flüge innerhalb von Kontinentaleuropa oder Deutschland gebucht werden sollen. In diesem Fall können Verbraucher am besten im Dezember nach Schnäppchen Ausschau halten, denn in der Adventszeit sind Flüge am günstigsten zu buchen. Innerdeutsche Flüge kosten im Dezember durchschnittlich 138 Euro. Kontinentale Flüge sind im letzten Monat des Jahres für durchschnittlich 190 Euro zu haben. Steht der anvisierte Kontinent für die nächste Urlaubsreise schon fest, so macht es für Reisende möglicherweise Sinn, denn passenden Monat für ihre nächste Reise abzuwarten. Wer beispielsweise nach Asien will, kann mit Preisen von durchschnittlich 354 Euro pro Flug im Monat August ein Schnäppchen machen; nach Amerika sind Flugbuchungen mit durchschnittlich 700 Euro im Monat Januar besonders günstig.



Sogar die Wochentage haben Einfluss auf den Preis



Sogar an den einzelnen Wochentagen gibt es besonders passende Gelegenheiten für eine Flugbuchung. An diesen Wochentagen sollten Schnäppchenjäger buchen:



- Flüge nach Afrika: Samstag (Durchschnittspreis: 653EUR)

- Flüge nach Amerika: Sonntag (Durchschnittspreis: 842EUR)

- Flüge nach Asien: Samstag (Durchschnittspreis: 617EUR)

- Flüge innerhalb von Europa: Samstag (Durchschnittspreis: 214EUR) Kontinentale Flüge am besten zwei Monate vor der Reise buchen



Stellt sich nur noch die Frage, wie viele Tage vor einem Flug dessen Buchung am günstigsten ist. Auch dies konnte Opodo durch die Auswertung der Buchungszahlen ermitteln. Kontinentale Flüge sind durchschnittlich 61-70 Tage vor der Reise am günstigsten zu buchen, während innerdeutsche Flüge 81-90 Tage vor der Reise ihren günstigsten Preis haben. Dies gilt auch für interkontinentale Flüge, welche ebenfalls ein Quartal vor der eigentlichen Reise gebucht werden sollten.



Die Daten zum besten Zeitraum für eine Buchung hat Opodo auf einer interaktiven Website aufbereitet: https://www.opodo.de/wann-billig-fluege-buchen/



