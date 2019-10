08.10.2019 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) baut ihren Immobilienbestand um ein attraktives Gewerbeportfolio weiter aus. Das Portfolio besteht aus zwei Großhandelsfachmärkten in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) und Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) sowie einem Büro- und Geschäftsgebäude in Hagen (Nordrhein-Westfalen). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die bereits vollvermietete Gesamtfläche der drei Objekte beläuft sich auf rd. 7.200 m², die Grundstücksfläche auf rd. 22.000 m². Durch den Erwerb generiert FCR jährliche Mieteinnahmen in Höhe von über 750 Tsd. Euro. Der ...

