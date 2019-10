Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Wacker Chemie im Zuge eines Analystenwechsels von 80 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Preisdrucks bei Polysilizium und der sich verschlechternden industriellen Kapazitätsauslastung für Silikone habe er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2021 gekappt, schrieb der neu zuständige Analyst Samuel Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-10-08/11:33

ISIN: DE000WCH8881