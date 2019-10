CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich in der Debatte über eine mögliche Urwahl des Unions-Kanzlerkandidaten skeptisch über das Instrument geäußert. Ihre Partei habe "bisher immer mit guten Gründen gesagt, dass sie diesem Weg nicht folgt", sagte Kramp-Karrenbauer in der Sendung "Frühstart" der RTL/n-tv-Redaktion.



Die Junge Union will bei ihrem Deutschlandtag am kommenden Wochenende darüber abstimmen, ob sie einen Antrag auf Urwahl bei dem Parteitag Ende November stellen will. "Die Junge Union war schon immer frei darin, eigene Anträge zu stellen. Man muss die Entscheidung auf dem Deutschlandtag abwarten und dann auch möglicherweise auch eine Debatte auf dem Parteitag", sagte Kramp-Karrenbauer dazu. "Man wird sehen, wie die Delegierten sich verhalten werden."