Die Cyber Protection-Lösungen von Acronis haben sich bewährt, weil sie die fünf zentralen Vektoren der Cyber Protection adressieren.Schaffhausen - Acronis, ein Anbieter von Cyber Protection-Lösungen, hat heute eine neue globale Vertriebsvereinbarung mit Advantech Co. Ltd. bekannt gegeben (TWSE-Aktiencode: 2395), einem Innovator in der Entwicklung intelligenter Systeme. Seit Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zum System- und Software-Bundling im Jahr 2011 haben die beiden Unternehmen offensiv integrierte Lösungen für den...

