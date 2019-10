Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft: Kündigung Anleihe / Geplante Neuemission DGAP-Ad-hoc: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft: Kündigung Anleihe / Geplante Neuemission 08.10.2019 / 11:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, gibt bekannt die 3,5 % Schuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN: DE000A2E4HQ1) in Höhe von EUR 10.000.000 gemäß § 4 (2) der Anleihebedingungen vollständig zum 01.12.2019 zu kündigen und zu diesem Termin zurückzuzahlen. In diesem Zusammenhang informiert die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, über die geplante Begebung einer neuen nachrangigen Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 15.000.000. Das öffentliche Angebot erfolgt unmittelbar nach Billigung des Wertpapierprospektes. 08.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft Steinstr. 41 45128 Essen Deutschland Telefon: 0201-2404-530 Fax: 0201-2404-531 E-Mail: stefan.rosenbauer@etl.de Internet: www.etl.de ISIN: DE000A2BPCH1, DE000A2E4HQ1, DE000A2NBZ62 WKN: A2BPCH, A2E4HQ, A2NBZ6 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 886821 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 886821 08.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A2BPCH1 DE000A2E4HQ1 DE000A2NBZ62 AXC0103 2019-10-08/11:35