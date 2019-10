Ab Dezember verkehrt eine neue Intercity-Linie von Dresden nach Rostock. Sechs Städte im Osten erhalten so wieder einen Fernverkehrsanschluss.

Die Deutsche Bahn baut ihr Angebot an Fernverkehrsverbindungen in vier ostdeutschen Bundesländern aus. Zwischen Dresden, Berlin und Rostock verkehrt ab Mitte Dezember eine neue Intercity-Linie mit zunächst täglich zehn Fahrten, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Ab März soll diese Verbindung täglich im Zwei-Stunden-Takt ...

