BERLIN (Dow Jones)--In Limburg ist die Lage nach dem Vorfall mit einem Lkw und mehreren Verletzten weiterhin unklar. Einen Bericht des Senders ZDF vom Dienstagmorgen, wonach die Sicherheitsbehörden von einer Tat mit terroristischem Hintergrund ausgehen, wollte eine Sprecherin des Hessischen Landeskriminalamtes gegenüber Dow Jones Newswires nicht bestätigen. Zum Motiv des Fahrers nahm sie keine Stellung. Sie verwies auf die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, die den Fall übernommen hat und im Laufe des Tages eine Erklärung abgeben werde.

Laut ZDF soll es sich bei dem Täter um einen Syrer Anfang 30 gehandelt haben. Auch diese Information bestätigten weder das LKA noch das Polizeipräsidium Westhessen.

Nach Polizeiangaben hatte der Mann am Montagabend einen Lkw gestohlen, fuhr an einer Kreuzung in mehrere Fahrzeuge und schob sie ineinander. Dabei wurden acht Personen und er selbst verletzt. Der Mann wurde noch an Ort und Stelle in einem Rettungswagen behandelt. Die acht Personen hatten leichte Verletzungen erlitten und seien inzwischen alle wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, erklärte die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Westhessen, Andrea Götz, gegenüber Dow Jones Newswires. Der Fahrer befinde sich in Polizeigewahrsam.

October 08, 2019 05:22 ET (09:22 GMT)

