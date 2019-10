13 Jahre nach seiner Einführung im Jahr 2006 wird der Domainname .eu die bisher größte Veränderung erfahren. Ab dem 19. Oktober 2019 können im Ausland ansässige EU-Bürger ihren eigenen.eu-Domainnamen registrieren.

Die Top-Level-Domain (TLD) .eu ist der achtgrößte Ländercode im Internet. Bis Oktober 2019 konnten wir mehr als 3,6 Millionen Registrierungen in ganz Europa verzeichnen. Um den Bedürfnissen eines sich ständig verändernden digitalen Umfelds gerecht zu werden, werden sich die Zulassungskriterien für die Registrierung von .eu-Domainnamen ab dem 19. Oktober 2019 ändern.

Rund 12 Millionen Europäer leben allein in den USA, in Kanada und Australien übrige Regionen der Welt nicht mitgerechnet. Wir möchten diesen Menschen, die weit weg von ihrer Heimat leben, beispielsweise die Möglichkeit bieten, eine persönliche Online-Plattform bereitzustellen, über die sie ihre Erlebnisse mit ihren Angehörigen und Freunden in der Heimat teilen können.

Die Registrierung eines.eu-Domainnamens für Ihren Blog, Ihr Reisetagebuch oder Ihr persönliches Unternehmen ist gleichsam Ihr europäischer Pass im Internet. Eine solche Domain zeigt Ihre Identität und ist zuverlässig, vertrauenswürdig und sicher. Mit einer.eu-Domain werden Ihre individuellen Rechte und Ihre Verbraucherrechte unter die Aufsicht europäischer Normen und Vorschriften gestellt.

"Wir freuen uns, dass wir die Registrierungskriterien auf EU-Bürger in der ganzen Welt ausweiten können. Mit der .eu-Domain rückt die Realisierung Ihrer Pläne, Erfolge und Träume in Reichweite. Sie ist eine Brücke, die Sie mit Ihren Freunden und Ihren Angehörigen verbindet auch wenn Sie außerhalb der EU leben. Sie wird immer Ihre Wurzeln, Ihre Einstellung und Ihre kulturellen Werte repräsentieren", so Marc van Wesemael, CEO von EURid.

