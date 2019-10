Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta015/08.10.2019/12:00) - Hamburg, den 8. Oktober 2019. Die CGift AG (ISIN: DE000A2AAB74 / WKN: A2AAB7) gibt bekannt, dass das bisherige Vorstandsmitglied Joseph Bergeron zum 15. Oktober 2019 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Hintergrund ist der Umstand, dass mehrere potentielle Fintech Geschäftspartner der CGift aus regulatorischen Gründen keine Vereinbarungen mit Unternehmen treffen können, die von US Staatsbürgern geführt werden. Herr Bergeron wird seine Aufgaben im bisherigen Umfang aber als Chief Technology Officer (CTO) weiterführen. Seine Expertise bleibt der CGift somit in vollem Umfang erhalten.



CGift AG: Die CGift AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Krypto- und Blockchain- Unternehmen, deren Schwerpunkte in der Entwicklung von innovativer Technologie im Bereich Marketing, Kundenakquise und Kundendaten-Analyse liegen.



Aussender: CGift AG Adresse: Schopenstehl 22, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Gunnar Binder Tel.: +49 40 679580-53 E-Mail: info@cgift.io Website: cgift.io



ISIN(s): DE000A2AAB74 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



