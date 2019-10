++ Ausblick für Gespräche in Washington weniger optimistisch ++ EURUSD stößt mit 1,10er-Marke auf starken Widerstand ++ DE30 kann 12.000-Punkte-Marke nicht verteidigen ++Aktienanleger nahmen am gestrigen Montag eine vorsichtige Haltung ein, da die neuesten Schlagzeilen zum Handelsstreit zwischen den USA und China nicht auf einen Durchbruch, sondern auf anhaltende Spannungen hindeuteten. Laut Bloomberg platzierte die US-Regierung am Montag acht chinesische Technologieunternehmen auf eine Blacklist. US-Präsident ...

