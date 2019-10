FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 30. September 2019 eine Geldbuße in Höhe von 95.000 Euro gegen die Capital One AG festgesetzt.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (08.10.2019)

AXC0138 2019-10-08/12:50