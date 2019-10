Ankara, 8. Oktober (WNM) - Zwei Inseln vor der türkischen Provinz Mugla im Südwesten und der westlichen Provinz Balikesir stehen im Internet zum Verkauf. Die Karaca-Insel vor dem Marmaris-Distrikt in Mugla ist laut türkischen Medien zu einem Preis von 210 Millionen Lira (36,7 Millionen US-Dollar) gelistet, der am 22. September von türkischen Geschäftsleuten in den USA zum Verkauf angeboten wird. Die Insel, die an der türkischen Türkis-Küste oder an der türkischen Riviera liegt, beherbergt derzeit drei kleine Einfamilienhäuser und könnte zum Bau einiger zusätzlicher Immobilien, eines Restaurants ...

Den vollständigen Artikel lesen ...