Zwei Jahre lang hat der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper um seine Unabhängigkeit gekämpft - jetzt scheint er verloren zu haben. Denn der finnische Versorger Fortum hat sich mit zwei Fonds geeinigt.

Freude in Finnland, eisiges Schweigen in Düsseldorf. Lange hat sich der Energiekonzern Uniper mit Hauptsitz in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gegen die Übernahme des monetär kleineren Energieversorgers aus Finnland gewährt, doch an diesem Dienstag ist der Kampf beendet. Fortum hat gewonnen. Der finnische Versorger greift nach der Mehrheit beim Düsseldorfer Energiekonzern Uniper. Für 2,3 Milliarden Euro will Fortum zusätzlich die bisher von den Fonds Elliott und Knight Vinke gehaltenen 20,5 Prozent an Uniper übernehmen, wie der Konzern mitteilte. Damit kämen die Finnen auf mehr 70,5 Prozent an der ehemaligen Tochter des Energieriesen E.On. Voraussetzung sei, dass die Behörden in Russland und den USA die Transaktion freigeben. Fortum rechnet damit bis zum Ende des ersten Quartals 2020.

Uniper ist ein interessanter Zukauf für die Finnen. Mit rund 11.000 Mitarbeitern, davon knapp 5000 in der Bundesrepublik, gilt Uniper als einer der größten Versorger Deutschlands. Uniper betreibt zahlreiche Gas-, Kohle- und Wasserkraftwerke. Hinzu kommen Kernkraftwerke in Schweden und der Energiehandel. Ein starkes Standbein hat der Versorger auch im russischen Strommarkt. Der Konzern ist in mehr als 40 Ländern aktiv. Insgesamt verfügt Uniper über Anlagen mit einer Erzeugungskapazität von rund 34 Gigawatt. 2018 setzte der Konzern aufgrund des großen Energiehandels rund 78 Milliarden Euro um. Fortum ist mit rund 8000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 5,2 Milliarden Euro kleiner.

Die ehemalige Kraftwerkstochter von E.On war 2016 vom Energiekonzern abgespalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...