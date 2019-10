Nürnberg (ots) - Draußen fallen die Temperaturen, bei NORMA fallen die Preise! Ab heute können die Kunden des Nürnberger Lebensmittel-Discounters ordentlich bei den Fritten sparen. In allen Filialen gibt es eine satte Preissenkung auf ausgewählte Lebensmittel der Marke POTATO MASTER. Die 750-Gramm-Packung der Kartoffelspezialitäten kostet ab sofort nur noch 1,19 Euro (zuvor 1,29 Euro). Auch beim Kilo Pommes fällt der Preis deutlich. Hier sparen Kundinnen und Kunden 20 Cent (neuer Preis: 0,99 Euro / zuvor: 1,19 Euro). Die beliebten POTATO MASTER Wellenpommes in der Ein-Kilo-Packung kosten ab sofort nur noch 1,19 Euro statt 1,39 Euro.



Die aktuellen Oktober-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (weitere regionale Preissenkungen nach Verfügbarkeit):



POTATO MASTER, Kartoffelspezialitäten sort., 750g-Packung

Jetzt: 1,19 EUR

Bislang: 1,29 EUR



POTATO MASTER, Pommes Frites, 1000g-Packung

Jetzt: 0,99 EUR

Bislang: 1,19 EUR



POTATO MASTER, Wellenpommes, 1000g-Packung

Jetzt: 1,19 EUR

Bislang: 1,39 EUR Über NORMA:



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.



