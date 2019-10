BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Lkw-Vorfall in Limburg ermitteln die Behörden gegen den 32-jährigen Syrer wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Tatverdächtige werde noch am heutigen Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, gab die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Mann sei "dringend verdächtig", am Montagabend einen Lastkraftwagen entwendet und diesen dann bei einer Kreuzung in mehrere Fahrzeuge gerammt zu haben.

Zum Tatmotiv machte die Behörde noch keine Angaben. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es. Berichte, wonach es sich um einen terroristischen Hintergrund gehandelt haben könnte, wollten weder die Staatsanwaltschaft noch das Landeskriminalamt Hessen gegenüber Dow Jones Newswires bestätigen. Im Zuge der Ermittlungen wurden bereits am Montagabend zwei Wohnungen in Langen im Landkreis Offenbach und im Landkreis Limburg-Weilburg durchsucht. Die Polizei stellte Beweismaterial, darunter Mobiltelefone und USB-Sticks, sicher.

Durch den Aufprall wurden sieben Pkw und ein Kleintransporter zusammengeschoben, acht Personen sowie der Syrer selbst wurden verletzt. Der Mann war im November 2015 nach Deutschland eingereist und lebte im Landkreis Offenbach. Inzwischen wurden alle Personen aus dem Krankenhaus entlassen.

October 08, 2019

