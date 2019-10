Der Kern Producer Price Index (PPI) sank im September um 0,3% - Der US-Dollar-Index löschte seine Tagesgewinne aufgrund der enttäuschenden Daten. - Nach den am Dienstag vom US Bureau of Labor Statistics veröffentlichten Daten sank der Kernpreisindex der Produzenten, der die Lebensmittel- und Energiepreise nicht beinhaltet, im September von 2,3% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...