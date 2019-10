Gründerinnen sind immer noch eine Minderheit in der Startup-Szene. Ihnen will Amcham Germany beim Female Founders Award 2019 eine Bühne bieten. Ab dem heutigen Dienstag können sich erfolgreiche Gründerinnen aus Deutschland und den USA für den Female Founders Award 2019 bewerben. Am 4. Dezember 2019 wird er dann von Amcham Germany, den American Chambers of Commerce in Germany, in Berlin vergeben. Um ein Zeichen für mehr Diversität in der Startup-Szene zu setzen, werden zwei erfolgreiche Gründerinnen als Vorbilder ausgezeichnet. Der Award...

