Frankfurt/Main (ots) - Einladung zur Vorstellung von



"Denken und Führen in Zeiten der Digitalisierung"



Dr. Stefan M. Knoll



Donnerstag, 17. Oktober 2019, um 13.30 Uhr, auf der Frankfurt Buchmesse in Halle 4.2, Stand F37



Sehr geehrte Damen und Herren von der Presse,



nächste Woche eröffnet die Frankfurter Buchmesse ihre Hallen. Gerne möchten wir Sie auf eine topaktuelle Buchneuerscheinung aus dem Verlagsbereich R&W Fachmedien Recht und Wirtschaft hinweisen:



"Denken und Führen in Zeiten der Digitalisierung". Was macht einen guten Führungsstil aus? Müssen Verantwortliche in Zeiten der Digitalisierung bei der Unternehmensführung komplett umdenken? Der Autor Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und CEO der DFV Deutsche Familienversicherung AG, stellt im Gespräch mit Olaf Kolbrück, Chefredakteur etailment aus dem Hause dfv, seinen innovativen Denkansatz vor. Wir würden uns sehr freuen, Sie als Medienvertreter bei dieser spannenden Buchpräsentation begrüßen zur dürfen. Auch in diesem Jahr ist die dfv-Mediengruppe wieder an bewährtem Platz zu finden: Halle 4.2, Stand F37.



Zusagen erwünscht bis 16. Oktober.



