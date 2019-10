BERLIN (Dow Jones)--Unternehmen erhalten für bestimmte Anwendungen Zugriff auf den 5G-Mobilfunkstandard. Neben den bereits versteigerten Frequenzen in den Bereichen 2 und 3,6 Gigahertz stehen im Bereich von 3,7 bis 3,8 Gigahertz nun Frequenzen für den privaten Betrieb zur Verfügung, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag in Berlin mit. Sie sollen auf Antrag und somit ohne Auktion zur lokalen Nutzung vergeben werden. Derzeit laufen laut dem Ministerium noch die Abstimmungen für mögliche Gebühren, die die Bundesnetzagentur festlegt. Die Kosten sollen sich an Parametern wie der Bandbreite, Laufzeit und der zu versorgenden Fläche orientieren.

Mit den Frequenzen können die Lizenznehmer dann eigene 5G-Netze aufbauen. Das ist etwa für schnelle Industrie-4.0-Anwendungen entscheidend, soll aber auch etwa in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz seien die Nutzer auch nicht mehr abhängig von öffentlichen Mobilfunknetzen.

October 08, 2019 09:43 ET (13:43 GMT)

