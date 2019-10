Der Greenback notiert den dritten Tag in Folge in der 98,63/99,00 Range - Die Bullen müssen die Widerstandszone von 99,00/99,10 überwinden - Dollarindex Tageschart Der Dollarindex befindet sich in einem Aufwärtstrend über den wichtigen SMAs. Dollarindex 4-Stundenchart Der Dollarindex notiert in einer Range zwischen 98,63 und 99,00 und somit zwischen ...

