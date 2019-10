(Geschäftsjahr im 2. Satz korrigiert: 2018/19)

HAGEN (dpa-AFX) - Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia behauptet sich erfolgreich gegen die Konkurrenz von Onlinehändlern wie Amazon . Im Geschäftsjahr 2018/2019 steigerte der Buchhändler seinen Umsatz um rund 6 Prozent, wie Thalia-Chef Michael Busch am Dienstag mitteilte. Dabei konnte die Kette nicht nur im Onlinehandel zulegen, auch in den zuletzt unter Kundenschwund leidenden Filialen lief das Geschäft wieder besser. Auf vergleichbarer Fläche stiegen die Umsätze um 2 Prozent.

Noch nicht enthalten in diesen Zahlen ist die Mayersche Buchhandlung, die Nummer vier im deutschen Buchhandel. Thalia und Mayersche hatten sich im Sommer zusammengeschlossen. Auch die Mayersche Buchhandlung entwickele sich den Angaben zufolge positiv und erzielte ein Umsatzplus von 3,5 Prozent.

Die Fusion mit der Mayerschen Buchhandlung ist nur ein Teil der Expansionsstrategie von Thalia. Im vergangenen Geschäftsjahr kamen in Deutschland darüber hinaus 13 weitere Buchhandlungen durch Zukäufe unter das Thalia-Dach. Außerdem eröffnete die Kette 5 neue Standorte in Dresden, Berlin (2), Höxter und Stuttgart. Dadurch konnte der Gesamtumsatz im stationären Geschäft am Ende sogar um 6 Prozent gesteigert werden. Konkrete Zahlen zu Umsatz und Ertrag nannte das Unternehmen allerdings nicht./rea/DP/fba

