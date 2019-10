Zur Wohnungsknappheit trage am stärksten die Geldpolitik bei, findet der Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg. Sparer flüchteten ins "Betongold".

Die derzeit ultralockere Geldpolitik verschärft die Lage am deutschen Wohnungsmarkt immer weiter. Das erklärte Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, am Dienstag bei einer Veranstaltung in Baden-Baden.

Am stärksten "zur Misere bei der Verfügbarkeit von ausreichend bezahlbarem Wohnraum trägt mittlerweile die Geldpolitik bei", sagte er laut Redetext. In Zeiten von Null- und Negativzinsen seien Sparer und Anleger massiv in das sogenannte ...

