Die EU-Kommission fordert Konjunkturhilfen von Deutschland. Die Bundesregierung bleibt weiterhin gelassen und sieht keine wirtschaftliche Krise.

Die Bundesregierung plant momentan keine Konjunkturspritzen. Es gebe in Europa eine wirtschaftliche Delle, aber noch keine Krise, sagte eine Regierungsvertreterin am Dienstag vor den Beratungen der Euro-Finanzminister diese Woche in Luxemburg.

Deutschland investiere bereits auf Rekordniveau und mobilisiere mit dem Klimapaket in den nächsten Jahren weitere 54 Milliarden Euro. Geld stehe genug zur Verfügung, Milliardenbeträge würden aber nicht abgerufen. Da helfe noch mehr Geld nichts.

Die ...

