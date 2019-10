BERLIN (Dow Jones)--Bei den Emissionen im Wärmesektor gibt es einer Studie zufolge schon jetzt großes Einsparpotenzial. Nahezu die Hälfte der Gebäude mit Ölheizungen liegt in einem Gebiet, das ohnehin mit einer Gasleitung oder einem Fernwärmenetz verbunden ist, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unter Berufung auf seine am Dienstag veröffentlichte Studie "Wie heizt Deutschland?" mit. Konkret sind 2,7 der 5,8 Millionen Ölheizungen derart leicht austauschbar. "Hier ließen sich recht schnell und unkompliziert 14 Millionen Tonnen CO2 vermeiden", erklärte der BDEW-Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer.

Bei einer Erneuerung der Heizung entschieden sich die meisten Kunden für Erdgas. Seit 2009 haben laut der Erhebung über 80 Prozent zu einem gasbetriebenen System gewechselt. In rund 275.000 Gebäuden wurden Ölheizungen auf Erdgas umgestellt, in rund 17.000 Gebäuden Öl auf Fernwärme. Am besten bewertet wurde in der Umfrage die Fernwärme (Durchschnittsnote 2,0), gefolgt von der Gasheizung (2,1) und der Elektro-Wärmepumpe (2,2). Dahinter folgten mit deutlichem Abstand Ölheizungen (2,6) und mit Strom betriebene Nachtspeicheröfen (3,1).

BDEW-Hauptgeschäftsführer Kapferer forderte die Bundesregierung auf, nun einen schnellen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen im Wärmemarkt zu leisten. Auch müsse die steuerliche Absetzbarkeit von energetischen Sanierungen im Gebäudebereich eingeführt werden. Für die Studie wurden 5.653 Interviews geführt.

