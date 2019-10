Rockville, Maryland (ots/PRNewswire) - Erster Produktionsauftrag erteilt



Advanced BioScience Laboratories, Inc. (ABL), ein globales Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen für Biotherapeutika und Impfstoffe, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen einen IDIQ-Vertrag (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity, dt. ohne feste Lieferfristen und -mengen) vom National Cancer Institute (NCI) des National Institutes of Health (NIH) im Rahmen seines präklinischen Entwicklungsprogramms für Krebswirkstoffe PREVENT erhalten hat (cGMP Production of Vaccines and Biologicals for Cancer Prevention, Solicitation Number: N01CN87006-18). Der auf 4 Jahre angelegte, mehrteilige Vertrag hat eine Finanzierungsobergrenze für das Gesamtprogramm von ungefähr 50 Mio. $.



ABL gehört zu dem Bewerberfeld, das die Anforderungen an die aktuelle Gute Herstellungspraxis (cGMP) erfüllt. Das Unternehmen wird NCI bei der Entwicklung neuartiger Impfstoffe und biologischer Therapeutika für ein breites Spektrum von Krebsindikationen unterstützen. ABL wird seine Expertise insbesondere in folgenden Bereichen beisteuern:



- Herstellung nach cGMP

- Prozessentwicklung

- Entwicklung analytischer Assays

- Produktcharakterisierung Die im Rahmen dieses Vertrags finanzierten Entwicklungs- und Herstellungstätigkeiten für Impfstoffe und biologische Produkte können sich auf rekombinante Proteine und virale Vektoren oder auch Peptide, DNA-/RNA-Impfstoffe und virusähnliche Partikel erstrecken, die zur Herstellung neuartiger Antikrebsimpfstoffe und Therapeutika führen.



Jarlath Keating, President und CEO von ABL, sagte: "Wir freuen uns sehr über den Auftrag zur Unterstützung des NCI-Krebspräventionsprogramms PREVENT. ABL wird seine breite Leistungskompetenz in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion einbringen. Mit diesem Auftrag kann ABL seine lange Tradition als Wegbereiter der Innovation und Translation von kritischen neuen Impfstoffen und Therapien vom Labor in die Klinik fortsetzen."



Keating weiter: "ABL unterstützt NCI seit vielen Jahren mit kritischen wissenschaftlichen F&E-Leistungen im Bereich HIV und Impfstoffe. Dieser Vertrag bedeutet, dass ABL seine Zusammenarbeit mit NCI auf cGMP-Herstellungsleistungen ausdehnt, um krebsbekämpfende Prüfprodukte zu entwickeln und zu produzieren, die die strengen regulatorischen Anforderungen bezüglich klinischer Versuche am Menschen erfüllen."



ABL hat bereits den ersten Produktionsauftrag im Rahmen dieses Vertrags erhalten. Dabei geht es um Unterstützungsleistungen bei der Herstellung eines Krebsimpfstoffs zur Prävention von Tumoren mit Mikrosatelliteninstabilität.



Die Projektfinanzierung besteht ganz oder teilweise aus Bundesmitteln von National Cancer Institute, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services unter Vertrag Nr. 75N91019D00025.



Informationen zu ABL



ABL ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Auftragsforschungsinstitut (CRO). Es leistet seit Jahrzehnten Pionierarbeit in Forschung und Herstellung, um die Entwicklung innovativer Therapien und Impfstoffe voranzubringen. ABL verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen (darunter Industriebetriebe, Regierungsbehörden und wissenschaftliche Einrichtungen) mit dem Ziel, die Volksgesundheit zu verbessern. ABL betreibt weltweit GMP-Einrichtungen, die den US-amerikanischen und europäischen regulatorischen Standards entsprechen. Es produziert GMP-konforme virusbasierte onkolytische Therapien, Gentherapien, Impfstoffe und proteinbasierte Immuntherapeutika. Das Leistungsangebot von ABL umfasst die Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen in großem Umfang, die Abfüllung und Fertigstellung von Arzneimitteln, die Prozess- und Assay-Entwicklung und die bioanalytische Qualitätskontrolle. ABL gehört zum Institut Mérieux, einem Unternehmenszusammenschluss, der sich der Entwicklung der translationalen Wissenschaft für die verbesserte Patientenversorgung weltweit widmet.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1007037/ABL_Logo.jpg



Pressekontakt:



Shayla Davis

301-816-5359

Shayla.Davis@ablinc.com



Original-Content von: ABL, Inc., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132788/4395862