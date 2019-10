HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr richtet erstmals ein kostenpflichtiges Abo-Modell ein. Am Dienstag sei "Stern Crime Plus" gestartet, wie der Verlag mitteilte. Dabei soll es nicht bleiben. Auch für das Magazin "Stern" ist einer Sprecherin zufolge ein solches Bezahl-Angebot im Internet geplant. "'Stern Plus' steht in den Startlöchern und wird noch in diesem Jahr gelauncht."

Bei "Stern Crime Plus" gibt es dem Verlag zufolge unter anderem Magazin-Inhalte, Podcasts, Video und Audio. Reporter geben zudem Einblicke in ihre Recherche.

Das Print-Magazin "Stern Crime" erscheint sechs Mal im Jahr. Es ist seit Sommer 2015 auf dem Markt. Rund 80 000 Exemplare werden pro Ausgabe verkauft, davon 20 000 im Abo. Das Magazin als E-Paper-Ausgabe gibt es bereits./rin/DP/fba/he

