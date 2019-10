Köln (ots) - Der Rundfunkrat des WDR hat heute in öffentlicher Sitzung folgende Mitglieder des künftigen Verwaltungsrats gewählt:



Frau Silke Gorißen, Jahrgang 1971, ist selbstständige Rechtsanwältin in der Kanzlei Mulder & Gorißen in Kleve, seit 2009 Mitglied des WDR-Rundfunkrats und seit 2016 stellvertretende Vorsitzende.



Herr Dr. Fritz Jaeckel, Jahrgang 1963, ist Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen, Münster, und Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Er war Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten im Freistaat Sachsen.



Frau Doris Ludwig, Jahrgang 1958, ist Vorsitzende des Betriebsrats der IBM Deutschland Financial Markets Services GmbH, Düsseldorf, und seit 2015 Mitglied des WDR-Verwaltungsrats.



Frau Roswitha Müller-Piepenkötter, Jahrgang 1950, war Justizministerin des Landes Nordrhein-Westfalen und ist seit 2016 stellvertretendes Mitglied im WDR-Rundfunkrat.



Herr Arno Prangenberg, Jahrgang 1964, ist geschäftsführender Gesellschafter der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Korthäuer & Partner GmbH in Essen.



Herr Prof. Dr. Karsten Rudolph, Jahrgang 1962, ist Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen und gehörte dem WDR-Rundfunkrat von 1999 bis 2017 an.



Frau Claudia Schare, Jahrgang 1966, ist Journalistin aus Dortmund. Sie gehörte von 2003 bis 2012 dem WDR-Rundfunkrat an, zuerst als stellvertretendes Mitglied, ab 2009 als Mitglied. Seit 2012 ist sie Mitglied des WDR-Verwaltungsrats.



Der künftige WDR-Verwaltungsrat wird erstmals am 16. Dezember 2019 zusammenkommen und sich für die fünfjährige Amtsperiode konstituieren. Er besteht aus den sieben vom Rundfunkrat gewählten Mitgliedern sowie zwei weiteren Mitgliedern, die laut WDR-Gesetz vom Personalrat entsandt werden.



Informationen über die Zusammensetzung und Aufgaben des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats finden sich unter gremien.wdr.de. Grundlagen und Dokumente zur Wahl des WDR-Verwaltungsrats sind auf der Internetseite wdr-rundfunkrat.de zusammengestellt.



