EXCHANGE NOTICE 2019, SHARES TIKKURILA OYJ NEW CLOSING PRICE 8 OCTOBER 2019 DUE TO TRADE CANCELLATIONS All trades in Tikkurila Oyj's share (TIK1V) in closing auction have been cancelled on exchange's decision according to Nordic Member Rules section 5.7.3. Canceled closing price: 11.66 New closing price: 12.94 Nasdaq Helsinki, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 * * * * * * * * * * * * TIEDOTE 2019, OSAKKEET TIKKURILA OYJ UUSI PÄÄTÖSKURSSI 8.10.2019 KAUPPOJEN PERUUTUKSEN JOHDOSTA Kaikki Tikkurila Oyj:n osakkeella TIK1V päätöshuutokaupassa täsmäytyneet kaupat on peruttu pörssin päätöksellä perustuen Nordic Member Rules -sääntöjen kohtaan 5.7.3. Peruutettu päätöshinta: 11.66 Uusi päätöshinta: 12.94 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260