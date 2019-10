An Europas Börsen geht zunehmend die Angst vor einem ungeregelten britischen Austritt aus der Europäischen Union um.London - An Europas Börsen geht zunehmend die Angst vor einem ungeregelten britischen Austritt aus der Europäischen Union um. Auch neue Spannungen zwischen den USA und China kurz vor wichtigen Handelsgesprächen trieben den Anlegern am Dienstag Sorgenfalten auf die Stirn. Der EuroStoxx 50 weitete seine anfänglichen Verluste aus und schloss 1,11 Prozent im Minus bei 3432,76 Punkten.

