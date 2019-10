Activisions "Call of Duty: Mobile" hat in der ersten Woche mehr als 100 Millionen Downloads unter Android und iOS verzeichnen können. Damit handelt es sich um den bislang erfolgreichsten Start eines Mobile Games. Am 1. Oktober 2019 wurde "Call of Duty: Mobile" veröffentlicht und erreichte vom Start weg den Spitzenplatz der Download-Charts in über 100 Ländern. Sieben Tage später steht das Spiel immer noch an der Spitze der Charts von Google Play und Apples App-Store. Dabei kann Publisher Activision auf über 100 Millionen Downloads zurückblicken. Erfolgreichster Mobile-Game-Start aller Zeiten Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...