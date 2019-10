DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Tags des koreanischen Alphabets geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:37 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.432,76 -1,11% +14,37% Stoxx50 3.139,37 -0,98% +13,74% DAX 11.970,20 -1,05% +13,37% FTSE 7.143,15 -0,76% +6,98% CAC 5.456,62 -1,18% +15,35% DJIA 26.235,11 -0,92% +12,46% S&P-500 2.905,75 -1,12% +15,91% Nasdaq-Comp. 7.865,49 -1,14% +18,54% Nasdaq-100 7.647,99 -1,00% +20,82% Nikkei-225 21.587,78 +0,99% +7,86% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,54 +26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,12 52,75 -1,2% -0,63 +8,1% Brent/ICE 57,78 58,35 -1,0% -0,57 +4,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.501,30 1.493,60 +0,5% +7,70 +17,1% Silber (Spot) 17,67 17,45 +1,3% +0,22 +14,0% Platin (Spot) 885,25 878,50 +0,8% +6,75 +11,1% Kupfer-Future 2,56 2,57 -0,5% -0,01 -3,3%

Deutliche Abgaben verzeichnen die Ölpreise. Die Akteure am Ölmarkt befürchten, dass der sich hinziehende Handelsstreit die Konjunktur weltweit schwächen und damit auch die Ölnachfrage mindern wird. Im späteren Tagesverlauf, wenn die US-Börsen schon geschlossen sind, wird der Branchenverband API Daten zu den Öllagerbeständen der USA veröffentlichen, denen am Mittwoch die offiziellen Daten der US-Regierung folgen.

Gold ist derweil als sicherer Hafen in Krisenzeiten gesucht. Gold (und Rentennotierungen) klettern auch vor dem Hintergrund überraschend schwacher US-Erzeugerpreise. Die Daten befeuerten Konjunkturängste und erhöhten tendenziell den Handlungsdruck auf die US-Notenbank, heißt es aus dem Handel.

FINANZMARKT USA

Zweifel am Zustandekommen eines Handelsabkommens vor den anstehenden Verhandlungen zwischen den USA und China dämpfendie Stimmung an der Wall Street am Dienstag. China strebt offenbar kleinteilige Vereinbarungen an, während US-Präsident Donald Trump auf einen großen Deal dringe, heißt es im Handel. Die Vorstellungen dürften schwerlich unter einen Hut zu bringen sein. Für weitere Skepsis unter Anlegern sorgt die Ausweitung der US-Sanktionsliste chinesischer Unternehmen.

In den USA gelistete Aktien chinesischer Unternehmen wie Alibaba oder Baidu leiden unter den geplanten Einschränkungen für staatliche US-Pensionsfonds. Alibaba rutschen um 3 Prozent und Baidu um 1,4 Prozent ab. Microsoft halten sich besser als der Markt nach einem positiven Analystenkommentar. Jefferies hat die Beobachtung der Aktie mit der Empfehlung "Buy" wieder aufgenommen. Die Aktie tendiert knapp behauptet. Chesapeake Energy fallen um 2,3 Prozent. Händler verweisen auf den Preisverfall bei Erdöl.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Zweifel am Erfolg der US-chinesischen Handelsgespräche und die zusehends unwahrscheinlicher werdende Einigung im Brexit-Streit drückten die Kurse. Laut dem Fernsehsender BBC, der sich auf eine Quelle aus Downing Street 10 beruft, ist ein Brexit-Deal nach einem Telefonat zwischen Premier Johnson und Bundeskanzlerin Merkel praktisch unmöglich. Unter den Einzelwerten verloren LSE 5,8 Prozent, nachdem die Hongkonger Börse ihre Übernahmepläne aufgegeben hatte. Wirecard verloren trotz erhöhter Langfristprognosen Kurs 4,6 Prozent. Der Prognosezeitraum bis 2025 sei lang und mit vielen Unsicherheiten behaftet, so Händler. Qiagen brachen um 21 Prozent ein. Das Unternehmen hatte die Umsatzprognose für das dritte Quartal gesenkt und mitgeteilt, dass CEO Peer M. Schatz sein Amt abgibt. Nordex legten nach einem Pflichtangebot des Großaktionärs Acciona von 10,32 Euro je Aktie um 5,7 Prozent auf 10,72 Euro zu, Acciona verloren 5 Prozent. Uniper fielen um 8,5 Prozent. Grund war die Einigung der Private-Equity-Besitzer mit Großaktionär Fortum. Dieser will weder einen Squeeze-Out der freien Aktionäre noch ein Übernahmeangebot für die restlichen freien Stücke abgeben. Dazu belasteten negative Analystenkommentare von Jefferies der Deutschen Bank. Für die Aktien von Personaldienstleistern ging es nach mehreren Warnungen der britischen Branchenunternehmen PageGroup (-11,9 Prozent) und Robert Walters (-5,5 Prozent) kräftig nach unten. Hays verloren im Gefolge 2,7 Prozent und Adecco 1,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0956 -0,14% 1,0982 1,0999 -4,4% EUR/JPY 117,37 -0,24% 117,95 117,64 -6,7% EUR/CHF 1,0893 -0,19% 1,0921 1,0930 -3,2% EUR/GBP 0,8977 +0,57% 0,8929 0,8926 -0,3% USD/JPY 107,13 -0,10% 107,40 106,96 -2,3% GBP/USD 1,2205 -0,70% 1,2299 1,2323 -4,4% USD/CNY 7,1444 -0,06% 7,1235 7,1484 +3,9% Bitcoin BTC/USD 8.173,00 -0,36% 8.233,75 8.192,00 +119,7%

Das Pfund geriet mit der schwindenden Wahrscheinlichkeit eines geregelten Brexit unter Druck und sank von Kursen um 1,23 Dollar auf gut 1,22.

Die türkische Lira machte einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wett, nachdem US-Präsident Trump die Türkei als angesehenes Nato-Mitglied gelobt hatte. Am Montag hatte Trump die Lira unter Druck gesetzt mit der Drohung, die türkische Wirtschaft zu vernichten, falls die Türkei bei ihrer Invasion in Nordsyrien zu weit gehe.

Vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheit sind Fluchtwährungen wie der Yen gefragt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Quer durch die Handelsplätze haben sich die Leitindizes in Ostasien und Australien am Dienstag im Plus gezeigt. Teilnehmer sprachen von gestiegenen Hoffnungen bezüglich der in dieser Woche startenden Handelsgespräche zwischen den USA und China. In Tokio stützte zusätzlich eine begrenzte Handelsvereinbarung mit den USA, die Produkte im Volumen von 55 Milliarden Dollar aus der Landwirtschaft und dem Digitalbereich umspannt. Geleitschutz kam vom Devisenmarkt, wo der Yen am Montagnachmittag im Zuge einer breiten Dollarstärke unter Druck gekommen war. Die chinesischen Festlandsbörsen hatten erstmals seit einer Woche wieder geöffnet und verbuchten lediglich kleinere Gewinne, gebremst von einigen belastenden Faktoren. So hat sich bei den chinesischen Dienstleistern die Geschäftsaktivität im September verlangsamt. In Hongkong dämpften nach einer eintägigen Feiertagspause die andauernden Proteste gegen die offizielle lokale Politik und die Politik Pekings. Kräftig aufwärts um 2,6 Prozent ging es mit der Aktie der Hong Kong Exchanges and Clearing, weil der Börsenbetreiber das 39 Milliarden Dollar schwere Gebot für die Londoner Börse nicht weiter verfolgen will. In Südkorea gewannen Samsung Electronics 2,4 Prozent. Der weltgrößte Halbleiterhersteller wird zwar im dritten Quartal 2019 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet haben, allerdings nicht so stark wie befürchtet. Zudem teilte Samsung auch mit, dass die Chip-Umsätze sich künftig erholen könnten. Im Schlepptau gewannen SK Hynix 0,8 Prozent. Samsung Heavy Industries kletterten mit einem Großauftrag um 2,8 Prozent nach oben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Bank will rund 9.000 Stellen in Deutschland streichen - Agentur

Bei dem angekündigten konzernweiten Wegfall von 18.000 Stellen bei der Deutschen Bank könnte es Deutschland einem Agenturbericht zufolge hart treffen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen meldete, soll die Hälfte der Stellenstreichungen auf Deutschland entfallen. Die Deutsche Bank hatte Anfang Juli ihren Transformationsplan angekündigt, der auch eine Reduzierung der Belegschaft auf 74.000 Vollzeitkräfte bis 2022 umfasst.

Neuer Chef für Munich-Re-Tochter Meag

Die Asset-Management-Tochter der Munich Re bekommt einen neuen Chef. Andree Moschner übernimmt ab dem 1. November 2019 den Vorsitz der Geschäftsführung der Meag Munich Ergo Asset Management GmbH zusätzlich zu seiner Funktion als Mitglied des Vorstandes der Ergo Group, wie die Meag mitteilte. Er folgt auf Philipp Waldstein Wartenberg, der aus dem Unternehmen ausscheidet, um andere Aufgaben zu übernehmen. Waldstein Wartenberg wird bis zum Jahresende beratend tätig bleiben. Moschner gehört der Meag-Geschäftsführung bereits seit 2016 an.

Hitachi an Aufzugsparte von Thyssenkrupp interessiert - Agentur

Hitachi hat einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge Barclays für einen möglichen Kauf der Aufzugsparte von Thyssenkrupp engagiert. Wie Reuters unter Verweis auf Kreise weiter berichtet, soll der MDAX-Konzern in den kommenden Tagen seinen Datenraum für den japanischen Aufzughersteller und weitere Interessenten öffnen. Eine Sprecherin von Thyssenkrupp wollte hierzu auf Anfrage von Dow Jones keine Stellungnahme abgeben.

Thyssenkrupp testet Stahlproduktion mit Wasserstoff

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 08, 2019 12:38 ET (16:38 GMT)

Der Stahlhersteller Thyssenkrupp will die Nutzung von Wasserstoff testen, um damit seine Kohlendioxidemissionen deutlich zu senken. Dazu hat der Konzern eine Machbarkeitsstudie mit dem norwegischen Energieunternehmen Equinor und dem Betreiber von Erdgas-Fernleitungsnetzen Open Grid Europe gestartet, wie die drei Unternehmen mitteilten. Ziel sei es, "blauen" Wasserstoff auf Basis von Erdgas zu produzieren und damit das größte deutsche Stahlwerk in Duisburg zu versorgen.

Sparkassen wollen Fusion von Dekabank und Helaba

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) macht einen ersten Schritt in Richtung eines von den Sparkassen getragenen Zentralinstituts. Wie eine Sprecherin des Verbands sagte, sollen die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und die Dekabank die Prüfung einer vertieften Zusammenarbeit bis hin zu einer Zusammenführung aufnehmen. Sie bestätigte damit einen Bericht der Börsen-Zeitung.

Indus Holding kauft Dessauer Schaltschrank & Gehäusetechnik

Die Indus Holding erwirbt mit der Dessauer Schaltschrank & Gehäusetechnik GmbH (DSG) einen Spezialisten für qualitativ hochwertige Metall- und Blechteile sowie Schaltschränke und Maschinenverkleidungen. Das 47. Portfoliounternehmen soll nach einer Mitteilung der Holdinggesellschaft in diesem Jahr rund 10,5 Millionen Euro umsetzen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

CEO und CFO von Tom Tailor vor dem Abschied

Beim angeschlagenen Modehändler Tom Tailor stehen Vorstandschef und Finanzvorstand offenbar kurz vor dem Abgang. Wie der Konzern mitteilte, führt der Aufsichtsrat derzeit Gespräche mit CEO Heiko Schäfer und CFO Thomas Dressendörfer "hinsichtlich des vorzeitigen Ausscheidens aus der Gesellschaft".

Vodafone will 15 Prozent der Läden in Europa schließen

Vodafone will sich im Vertrieb neu aufstellen. Wie der britische Telekomkonzern mitteilte, sollen 15 Prozent der Läden in Europa geschlossen werden, zudem sollen 40 Prozent der Geschäfte modernisiert werden.

Boeing investiert 20 Millionen Dollar in Virgin Galactic

Boeing greift zusammen mit Virgin Galactic nach den Sternen. Wie der US-Luft- und Raumfahrtriese mitteilte, will der Konzern 20 Millionen Dollar in Virgin Galactic investieren. Dieses Unternehmen wurde von dem Unternehmer Richard Branson gegründet mit dem Ziel Weltraumflüge für Touristen anzubieten. Es bereitet derzeit den Börsengang vor.

Oracle will 2.000 neue Mitarbeiter für Cloud-Geschäft einstellen

Der Softwarekonzern Oracle plant, im Zuge des Ausbaus seines Cloud-Infrastrukturgeschäftes fast 2.000 Mitarbeiter einzustellen. Die Neueinstellungen umfassen Positionen in den Bereichen Softwareentwicklung, Cloud-Betrieb und Business Operations, teilte der SAP-Konkurrent mit und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Vorabend. Im Geschäftsjahr 2018/19, das am 31. Mai zu Ende ging, beschäftigte Oracle rund 136.000 Vollzeitkräfte.

Nissan nominiert China-Chef Makoto Uchida als neuen CEO

Neuer CEO bei Nissan Motor wird Makoto Uchida, der bisherige China-Chef des japanischen Autoherstellers. Nissan bestätigte am Dienstag entsprechende Informationen aus Konzernkreisen. Die Personalentscheidung folgte einem monatelangen Auswahlprozess. Einige Board-Mitglieder hatten angesichts der Probleme im Unternehmen mit einem noch längeren Auswahlprozess gerechnet. Der Autokonzern leidet unter fallendem Absatz und rückläufigen Gewinnen. Überdies sind die Beziehungen zum Partner Renault angespannt.

Sony will 2020 die Playstation 5 herausbringen

Sony will gegen Ende kommenden Jahres die Playstation 5 herausbringen, die Videospielkonsole der nächsten Generation. Die Playstation 5 soll pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 herauskommen - damit wird Sonys profitabelstes Geschäft einem harten Wettbewerbstest unterzogen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2019 12:38 ET (16:38 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.