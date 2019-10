Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat sich vom DJI beeinflussen lassen und seinen impulsiv gestarteten Anstieg in ein korrektives Muster überführt. Damit plant auch der DAX einen nochmaligen Anlauf der Marke 11823 ein - wahrscheinlich mit einem kleinen Umweg über 12152. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich mitten in der lila bzw. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...