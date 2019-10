Integrierte Rahmenverträge mit Iraks beständigstem Ölfelddienstleister



Houston (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen Weatherford International plc (OTC-PINK:WFTIQ) gab bekannt, dass es zwei vollintegrierte Ölbohr-Verträge und einen Bohr-Service-Vertrag (mit durchgehenden Rohren in einem horizontalen Schacht; "through-tubing") mit einem multinationalen Betreiber in einem der größten nachgewiesenen Ölfelder der Welt im Irak abgeschlossen hat.



"Weatherford ist seit 2006 im Irak tätig, länger als jeder andere multinationale Ölfelddienstleister", sagte Frederico Justus, Präsident bei Weatherford, der für die östliche Hemisphäre verantwortlich ist. "Während dieser Zeit zeigte Weatherford den Betreibern im Irak, dass das Unternehmen dazu in der Lage ist, während der gesamten Lebensdauer einer Bohrstätte Kosten zu senken, Sicherheit zu erhöhen und Produktionseffizienz zu maximieren. Diese Erfahrung stärkte das Vertrauen der Betreiber in unsere Fähigkeit, diese schlüsselfertigen Bohrprojekte an einem ihrer strategisch wichtigsten globalen Standorte umzusetzen."



In den nächsten zwei Jahren wird Weatherford integrierte Dienstleistungen für Bohrungen in einem der produktivsten Ölfelder des Irak anbieten. Während der nächsten fünf Jahre wird Weatherford innerhalb des Landes Unterstützung und spezialisierte Dienstleistungen anbieten, unter anderem im Bereich Werkstattdienste, Fischerei, Fräsen, Wasserabschaltung und Zonenisolation.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist eines der größten multinationalen Unternehmen im Bereich der Ölfeld-Dienstleistungen, das innovative Lösungen, Technologien und Services für die Erdöl- und Gasindustrie bereitstellt. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig und verfügt über ein Netzwerk von rund 620 Standorten, unter anderem für Fertigung, Wartung, Forschung und Entwicklung sowie Ausbildungseinrichtungen, und beschäftigt rund 24.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.weatherford.com und auf den Weatherford-Seiten bei LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



