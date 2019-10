AEG Affiliated Energy Group ist derzeit für mindestens drei Fusions- und Übernahmeverfahren engagiert

ist derzeit für mindestens drei Fusions- und Übernahmeverfahren engagiert Jedes der drei Projekte ist ein separater unabhängiger Energieversorger für Privatkunden (alias ESCO, REP und Gashandelsunternehmen).

Private Energiezielobjekte umfassen insgesamt mehr als 10 Staaten, 4 ISOs und mehrere Gasversorgungsmärkte

Hauptsächlich Massenmarktbereich; insgesamt bestehend aus mehr als 20 Millionen US-Dollar der bereinigten jährlichen EBITDA

Das M&A-Team der AEG Affiliated Energy Group gab heute bekannt, dass sie von drei separaten Energieversorgern für Privatkunden (Energy Service Companies oder "ESCOs") engagiert wurden, die mehr als 10 Staaten umfassen und sich über mehrere ISOs erstrecken, darunter NEISO, ERCOT, NYISO, einen Teil von PJM, mehrere nordöstliche Gasmärkte und auch die Gasmärkte in Georgia.

Keines dieser derzeit aktiven M&A-Projekte ist ein Notverkauf. Keine dieser drei Projekte sind in irgendeiner Weise miteinander in Zusammenhang stehend oder verbunden, und keines der Projekte hängt vom Abschluss oder Erfolg des anderen ab. Aberdiese drei Gelegenheiten zusammen bieten einem Käufer die einzigartige Chance, fast über Nacht eine Präsenz in mehr als 10 Staaten im Herzen der gesünderen nordamerikanischen Energiemärkte für Privatkunden mit einem diversifizierten und etablierten Set von Markennamen und mit Marktreichweite zu erwerben was das AEG-Team besonders überzeugend findet.

AEG Financial hat während mehr als einem Jahrzehnt eine branchenführende Anzahl von Fusions- und Übernahmeverhandlungen speziell im nordamerikanischen Strom- und Gasmarkt für Privatkunden abgeschlossen von größeren öffentlich gehandelten Zielobjekten bis hin zu mittelgroßen und kleineren lokalisierten Zielen. AEG Financial hat sich nun auf Fusionen und Übernahmen spezialisiert, an denen Stromanbieter (alias "ESCOs") und Gasversorger für Privatkunden in den deregulierten Energiemärkten beteiligt sind, sowie auf eine Vielzahl anderer M&A- und Finanzierungsgeschäfte in den gesamten Energie- und Technologiemärkten. "Das M&A-Team von AEG verfügt weiterhin über eine rege Pipeline an laufenden M&A-Transaktionen und erwartet, dass in den nächsten zwei bis drei Quartalen weitere M&A-Transaktionen im deregulierten Energiesektor abgeschlossen werden", sagte Chad Price von AEG.

Insgesamt sieht Chad Price, Co-Vorsitzender der M&A-Praxis der AEG Affiliated Energy Group, bei weiterhin attraktiven Zinssätzen, negativen Renditen auf Staatsanleihen aus Übersee und einer beträchtlichen Anzahl von Investoren und etablierten Versorgungsunternehmen mit starken Bilanzen und einer starken Liquidität, "weiterhin starkes Interesse an Stromanbietern und Gasversorgern für Privatkunden mit erfahrenen und glaubwürdigen Managementteams, starkem ungehebeltem Free Cashflow und starken EBITDA-Beiträgen in den letzten 12 Monaten, wesentlichen Synergiepotenzialen, diversifizierten Vertriebskanälen/-strategien, erneuerbaren und grünen Energieprodukten, Markenstärke und anderen wertvollen Vermögenswerten und Plattformen".

Über AEG Affiliated Energy Group Financial

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken. Nichts hierin ist als Angebot oder Aufforderung zur Übernahme von Vermögenswerten, Immobilien, Waren oder Wertpapieren zu verstehen. AEG Financial ist ein Energie- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Houston, Texas. AEG ist spezialisiert auf energiebezogene Fusionen, Übernahmen und Risikokapitaltransaktionen, Überbrückungskredite, Energiebeschaffung im Einzelhandel und Großhandel, Beratung für gewerbliche und staatliche Stromendverbraucher, regulatorische und legislative Dienstleistungen, Dienstleistungen für Kraftwerksentwicklung zusammen mit Beratungsdienstleistungen für Energiemarktteilnehmer. Weitere Informationen finden Sie unter www.affiliatedenergy.com. Alle Dienstleistungen, die von einem registrierten Broker-Dealer erbracht werden müssen, werden von den Mitgliedern des AEG Financial Teams über Burch Company, Inc., Mitglieder bei FINRA und SiPC, angeboten. Burch und AEG sind keine verbundenen Unternehmen.

