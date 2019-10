Der "Münchner Merkur" zu Union/Urwahl:

"Auch wenn es noch so oft mit treuherzigem Augenaufschlag dementiert wird: Die in der Union neu entflammte Urwahl-Debatte ist in Wahrheit kein Streit darüber, wie der Kanzlerkandidat von CDU und CSU gekürt werden soll, sondern wer dazu gewählt werden soll. Die Urwahl, über die der Parteinachwuchs am Wochenende abstimmen will, ist das vielleicht letzte Aufbäumen der Union gegen das lähmende Merkel'sche Weiter-so, gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und den Marsch in den eigenen Bedeutungsverlust. Die Junge Union träumt von einem deutschen Sebastian Kurz. Angesagt zum JU-Treffen hat sich stattdessen Friedrich Merz. Der ist mit seinen zarten 63 zwar geringfügig älter als der Wiener Jungstar. Aber den Kampf um die Macht hat auch er noch nicht aufgegeben."/yyzz/DP/fba

